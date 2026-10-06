Altri problemi per la FIFA: il Congo avrebbe schierato un giocatore ineleggibile

06/10/2026 | 11:37:50

Secondo quanto riportato dal New York Times, i legali della FIFA hanno stabilito privatamente che la Repubblica Democratica del Congo ha schierato durante il Mondiale un giocatore ineleggibile. I reporter del quotidiano sono arrivati a questa conclusione dopo aver esaminato documenti interni e la corrispondenza dell’organizzazione, una ricostruzione poi confermata da un alto dirigente coinvolto nel caso, che ha preferito restare anonimo.

L’indagine privata della FIFA è partita dopo un reclamo della Nigeria, battuta dal Congo, che si è così qualificato per la partita contro la Giamaica, risultato che gli ha poi permesso di partecipare al Mondiale. Nel corso degli accertamenti, la FIFA ha scoperto che il Congo non aveva completato la documentazione necessaria per il cambio di federazione del portiere Lionel Mpasi.

Interrogata dal Times sulla questione, la FIFA non ha respinto quanto emerso, limitandosi a dichiarare di aver respinto il ricorso per una questione procedurale.

Foto: X FIFA