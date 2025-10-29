Altra rovesciata di Bonazzoli, Cremonese avanti sul Genoa. Senza gol Inter-Fiorentina e Bologna-Torino
29/10/2025 | 21:37:26
Conclusi i primi tempi delle gare delle 20.45 in Serie A. Un solo gol al momento, in serata, e che gol. E’ Federico Bonazzoli a timbrare l’unico cartellino della serata. Col suo marchio di fabbrica, la rovesciata. Al 4′ la rete che per ora consente alla Cremonese di essere in vantaggio a Genova. Reazione dei Grifoni nel finale di tempo, Ekhator sfiora il pareggio, ma per ora crisi nera per il Genoa, la Cremonese vola.
Nelle altre gare, due 0-0. Inter-Fiorentina senza gol, poche emozioni al Meazza. Fiorentina che controlla bene gli attacchi nerazzurri, Inter pericolosa con Bastoni e Dimarco, ma poca roba per impensierire i viola che per ora reggono.
Senza gol anche a Bologna, la gara contro il Torino. Meglio gli ospiti, che fanno sfogare il Bologna e ripartono rapidi. Chance clamorosa per Che Adams che colpisce la traversa.
Foto: X Cremonese