Altra delusione per Neymar: scoppia in lacrime alla fine di Brasile-Croazia

In molti dicevano che questo sarebbe stato il Mondiale di Neymar, in pochi si aspettavano un’uscita così prematura del Brasile. A fine partita, le telecamere hanno inquadrato le facce dei ragazzi verdeoro, tra cui il volto Neymar, che stava piangendo a dirotto. In carriera è stato molto sfortunato, ma mai quanto ai Mondiali. La maledizione continua e Neymar, concluderà la carriera senza il trofeo che desiderava maggiormente, in quanto aveva dichiarato che questo sarebbe stato il suo ultimo Mondiale.

Foto: Instagram Neymar