Altobelli: “Ognuno deve guardare la propria vita privata. Pensateci mille volte prima di criticare Diego”

L’ex giocatore Alessandro Altobelli ha ricordato Diego Armando Maradona a Canale 21: “Tutti sanno il giocatore che era, il numero 1, insostituibile per sempre, ma mi ha dato molto fastidio sentire molti, anche qualche ex calciatore, sulla sua vita privata. Ognuno deve guardare la propria vita privata, tutti abbiamo scheletri negli armadi, bisogna pensarci mille volte prima di criticare uno come Diego.

Pochi mesi fa ero con lui a casa Infantino della Fifa, tutti lo amano! C’è ancora chi cerca di uscire sui giornali o avere un like sui social parlandone male! Ieri ho parlato con Infantino, la FIFA organizzerà un grande evento per lui”.

Foto: Instagram personale Maradona