Altobelli: “L’Inter ha perso due top ma resta la favorita. Juve, chi segna i 35 gol di Ronaldo?”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli, campione del Mondo 1982, ex bandiera dell’Inter, ha parlato del campionato dopo il mercato.

Queste le sue parole: “Campionato? Sì l’Inter ha perso due top importanti. Nessuno come Hakimi e Lukaku, non possono essere sostituiti, ma ora vedo fame e gioco corale. Inzaghi però faccia poco turnover. Nonostante le perdite vedo l’Inter favorita per lo scudetto”.

Sulle altre: “La Juve non so che mercato abbia fatto, se ci sono problemi, fatto sta chi li segna i 35 gol di Ronaldo? Si può dire quello che si vuole ma la Juve ne esce con le ossa rotte. Occhio poi al Milan, che ha una rosa valida e riparte dalle certezze della scorsa stagione, anche se quest’anno ha la Champions. Vedo bene la Roma, Moutinho sa cosa fare per vincere. Ha un organico importante e alcuni giovani e penso che lotterà fino alla fine. Ma occhio anche a Napoli e Atalanta”.

Foto: Instagram personale