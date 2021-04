Altobelli: “L’Inter ha paura di vincere lo scudetto? Ma se Juve e Milan perdono tanti punti che paura deve avere?”

Alessandro Altobelli, ex bomber dell’Inter e Campione del Mondo 1982, si sofferma, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, sulla corsa scudetto, ormai a forti tinte nerazzurre: “Scudetto? Mi chiedo: ma quale paura dovrebbe avere l’Inter? Quale scaramanzia, con dieci punti di vantaggio sulla seconda a questo punto del campionato? Se non dovessimo prenderci questo scudetto, vuol dire che l’Inter non ne vincerà mai più un altro nella sua storia. E poi non vedo dietro squadre che stanno correndo, sia il Milan sia la Juventus perdono continuamente punti”.

Foto: Instagram personale