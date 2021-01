Altobelli: “La Lu-La è il top in Italia e in Europa. Barella? Tra i migliori al mondo”

Alessandro Altobelli, ex bandiera dell’Inter ha lasciato una intervista fra le righe della Gazzetta dello Sport, sbilanciandosi sulla squadra nerazzurra, che deve e può puntare allo scudetto: “Senza nulla togliere alla Juve di Ronaldo o al Milan di Ibra, la miglior coppia di attaccanti d’Italia è quella dell’Inter: Lukaku e Lautaro sono il meglio che si possa desiderare. Sono attaccanti complementari, micidiali in area di rigore ma anche bravissimi a mettersi a disposizione della squadra sia partecipando al palleggio offensivo sia sacrificandosi in fase di non possesso, sono molto altruisti, si cercano continuamente, giocano l’uno per l’altro. La Lu-La oggi è il top in Italia e anche tra le migliori coppie d’Europa. E questo è un motivo in più per spingere l’Inter a credere nello scudetto, del resto ha un solo modo per migliorare lo scorso campionato: vincere. E poi Barella? Oggi è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Se anche Vidal trova continuità, Conte sarà in pole per lo scudetto”.

Foto: Instagram personale