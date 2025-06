Altobelli: “Futuro roseo per il Brescia. Io pronto a tutto per salvarlo”

22/06/2025 | 14:55:44

Intervistato da Bresciaoggi, Alessandro Altobelli ha parlato a cuore aperto del futuro del Brescia Calcio dopo la fine dell’era Cellino e la possibile fusione con la Feralpisalò, con particolare attenzione all’arrivo di Pasini alla guida del club. “Non credo ci possano essere dubbi — ha esordito Altobelli —. Pasini è una figura conosciuta in tutta Italia, un grande imprenditore che ha dimostrato di saperci fare anche nel calcio. Guardate cosa ha fatto con la Feralpisalò: l’ha portata in Serie B. Sarebbe una svolta enorme per Brescia, sono convinto che con lui alla presidenza potremmo finalmente tornare a lottare in alto, con una dirigenza moderna e un progetto serio”. Altobelli è pronto a fare la sua parte per vedere Pasini al comando: “Pagherei di tasca mia, ho tanta fiducia in lui. Sono disposto anche a fare passi indietro, perché in gioco non c’è solo il Brescia, ma tutta la città e la sua gente”. L’ex bomber è anche parte di “Cuor di Leonessa”, il nuovo comitato per l’azionariato popolare nel Brescia. “Non potevo non appoggiarlo — spiega —. La salvezza conquistata all’ultima giornata ha toccato tutti, ma ora si parla addirittura di sparizione del Brescia. Noi non lo accetteremo mai e lotteremo fino alla fine per far sì che questo non succeda”. Per Altobelli il Brescia è casa: “Sono arrivato qui nel 1974, ho iniziato e chiuso la mia carriera qui. Mi sento bresciano e conosco cosa vuole questa città. I miei nipoti sono nati qui, è arrivato il momento di restituire qualcosa a questa comunità”. Sul futuro prossimo di “Cuor di Leonessa” dichiara: “Non vedo l’ora di iniziare i colloqui e vedere nascere qualcosa di concreto. Non molleremo finché il Brescia non ripartirà come merita”.

Foto: Altobelli account Instagram