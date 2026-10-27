Altobelli blinda Thuram: “È imprescindibile, non si può lasciarlo andare via”

27/10/2026 | 09:47:53

Marcus Thuram è tornato a essere uno dei protagonisti dell’Inter. Le ultime prestazioni dell’attaccante francese hanno convinto Alessandro Altobelli, storico ex centravanti nerazzurro, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato l’importanza del numero 9 per la squadra di Cristian Chivu. Per Spillo, il francese rappresenta una risorsa fondamentale e la società deve fare il possibile per trattenerlo.”Thuram non lo scopriamo adesso che non c’è Lautaro. È sempre stato un ottimo attaccante, poi è chiaro che ci sono i periodi in cui sembra che la porta avversaria sia larga 100 metri e altri in cui non entra mai nulla. Ma questo per lui è un grande momento in cui gli riesce quasi tutto: ne beneficia l’Inter e anche il francese stesso”.Altobelli ha evidenziato anche il rapporto tra il giocatore e i tifosi nerazzurri, oltre al valore dell’attaccante all’interno del campionato italiano: “Si vede che il rapporto con la gente è splendido, lo rispettano e lo vorrebbero sempre in campo anche se inevitabilmente è difficile con tutte queste partite. Ma Marcus è il classico attaccante che in qualsiasi squadra italiana sarebbe titolare fisso”.L’ex centravanti si è soffermato anche sulle possibilità di Thuram di ritrovare spazio nella nazionale francese: “Se lo augura lui ma anche noi. La nazionale francese è piena di grandi elementi ma un Thuram così può giocarsela con chiunque. È forte, punto. E se ne accorgerà anche il suo ct”. Altobelli ha poi ricordato che il francese avrà davanti a sé nuove opportunità per conquistare un posto con la Francia, anche in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.Il tema centrale resta però il futuro del giocatore, il cui contratto con l’Inter è attualmente in scadenza nel 2028. Altobelli si aspetta che la dirigenza si muova per prolungare l’accordo: “Ha ancora quasi due anni davanti a sé ma sono certo che Beppe Marotta stia già lavorando per il rinnovo. Non si può lasciar andare via Thuram”.E sul legame tra l’attaccante e il club nerazzurro, Spillo non ha dubbi: “Lui è innamorato dell’Inter e l’Inter ama lui: è un matrimonio che continuerà senza ombra di dubbio. Quando ci sono questi presupposti, trovare un accordo è particolarmente facile. E io del Thuram visto nell’ultimo periodo, compreso tutto quello che ha fatto contro la Fiorentina, non me ne priverei mai”.Altobelli ha parlato anche di Pio Esposito, invitandolo a concentrarsi maggiormente sulla fase offensiva: “Io lo dico dal giorno uno: Pio Esposito è un signor attaccante e un grande uomo d’area di rigore. Il punto è che spesso, forse troppo spesso, indietreggia per dare una mano alla fase difensiva. Questo lo rende un centravanti completo ma se fossi in lui ogni tanto proverei a spendere meno energie per tornare indietro e ne impiegherei un po’ di più nella produzione offensiva. Anche perché gli attaccanti alla fine vengono valutati per i gol che segnano“. Infine, l’ex attaccante ha commentato le prospettive di Bonny e dei giovani nerazzurri, sottolineando la fiducia nella gestione di Chivu e la possibilità di dare maggiore spazio ai talenti del vivaio. Il messaggio, però, è chiaro: per Altobelli Thuram resta un elemento centrale nel progetto dell’Inter e il rinnovo è una priorità da non sottovalutare.

foto: x Inter