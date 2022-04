Alterco Knutsen-Nuno Santos, il Bodo Glimt: “La Roma bombarda di falsità. C’è un video che ci dà ragione”

Ancora scintille tra Roma e Bodo Glimt, nonostante la gara sia terminata ieri sera. Il club norvegese dal proprio sito ha pubblicato il seguente comunicato, intervenendo sull’alterco tra il tecnico Knutsen e il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos: “Il comportamento della Roma non è solo un attacco fisico all’allenatore Kjetil Knutsen, è un attacco sistematico ai valori di Glimt. Noi come piccolo club non possiamo stare con il cappello in mano e accettare un simile comportamento. La Roma sta bombardando i media di falsità, nel tentativo di nascondere il comportamento antisportivo. C’è un video dell’incidente, che mostra l’attacco a Knutsen da parte di rappresentanti dell’apparato di supporto della Roma. Il club ha visto questo video. Chiediamo che il pubblico abbia accesso a questo video di proprietà della UEFA”.

Nella nota ufficiale ci sono le dichiarazioni dello stesso tecnico: “Gioco a calcio perché è qualcosa che mi appassiona e mi dà gioia. Vivere da vicino una manipolazione antisportiva mi rende triste. Tutto è culminato in un attacco fisico contro di me nel tunnel del giocatore. Di solito, per come sono fatto di natura, mi ritirerei. In questo caso, sono stato aggredito fisicamente: mi ha afferrato per il collo e mi ha spinto contro il muro. Ho dovuto difendermi. Ci sono cose normali durante una partita di calcio, e poi ci sono comportamenti come quelli di ieri sera”.

Il Bodo Glimt, prosegue la nota ufficiale, non vede altra scelta che denunciare Nuno Santos alla polizia a seguito dell’aggressione fisica a Kjetil Knutsen, e si dice fiducioso che un organo terzo ignorerà le “affermazioni errate dell’allenatore della Roma” afferma il direttore generale dei norvegesi, Frode Thomassen: “Ci aspettiamo che la UEFA reagisca e garantisca il rispetto dei valori globali del calcio, quali non violenza e fair play”.

FOTO: Sito Bogo Glimt