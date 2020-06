Il giovane calciatore del Bayern Monaco, Alphonso Davies, ha cosi parlato ai microfoni ufficiali del club bavarese. Un punto fondamentale da lui raccontato, quello legato alla difficile infanzia trascorsa.

“La vita è troppo breve per trascorrerla arrabbiati o tristi. La mia famiglia ha attraversato momenti difficili quando ero piccolo, e proprio per questo motivo sono infinitamente grato ai miei genitori per quello che hanno fatto. Il loro viaggio è iniziato durante la guerra civile in Liberia e terminato in Canada dove approdarono via Ghana. Mio padre doveva andare a lavorare alle 4 del mattino e rientrare intorno alle 14:00. Mia madre lavorava dalle 22:00 alle 08:00”.

Foto: Twitter Ufficiale Bayern Monaco