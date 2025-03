Alphonso Davies operato al ginocchio: “Sto bene, ma farà schifo stare fuori così a lungo”

Il Bayern Monaco sfiderà l‘Inter nei quarti di finale di Champions League. La compagine bavarese ha una lunga lista di assenze, tra cui l’asso canadese, Alphonso Davies. L’ala sinistra ha avuto la rottura del legamento crociato del ginocchio e starà fuori diversi mesi.

Il giocatore è stato operato e ha postato sui social un messaggio: “Grazie ragazzi per tutto il vostro affetto e per le vostre belle parole e per tutto il supporto che mi avete dato dal mio infortunio. È uno schifo stare fuori così a lungo e che la mia stagione finisca presto, ma lavorerò duramente per essere sicuro di tornare più forte”.

Foto: twitter Bayern