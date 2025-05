Alphonso Davies: “Infortunio al ginocchio? E’ stato uno choc. Tornerò in campo nel 2026”

06/05/2025 | 17:51:55

Intervenuto sul suo canale YouTube, l’esterno del Bayern Monaco Alphonso Davies ha raccontato il calvario dopo il grave infortunio al ginocchio: “E’ andato completamente a pezzi. È stato un po’ uno shock quando me l’hanno comunicato. Ero triste. Volevo piangere, ma ho trattenuto le lacrime. È triste, molto triste. È un peccato. Il ritorno in campo? Se sarò fortunato, la prossima volta che scenderò in campo sarà a gennaio, ma dipenderà da quanto velocemente riuscirò a riprendermi”. Sulle scorie mentali derivanti dall’infortunio: “Fisicamente fa male, ma mentalmente è estenuante. Cerco di mantenere un’energia positiva” le parole del calciatore canadese.

FOTO: Instagram Davies