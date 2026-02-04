Alphadjo Cissè: “Era fatta con il PSV. Poi è arrivato il Milan. Mi rivedo in Pogba”

Il Milan ha ingaggiato per il futuro la stella del Catanzaro, Alphadjo Cissè, che sta facendo ottime cose in Calabria in Serie B. La stellina resterà fino a giugno alla corte di Aquilani, per poi fare il ritiro in rossonero e provare ad inserirsi in prima squadra.

Il giocatore, a Repubblica, ha così parlato: “Dovevo andare al PSV, era fatta. Poi è arrivato il Milan e non ho avuto dubbi. Ho il mio percorso, c’è l’ambizione di arrivare a quei livelli. Il mio idolo? Messi. Ma mi rivedo un po’ nel Pogba della Juventus, mi piaceva”.

Cissé è figlio di genitori senegalesi, il padre fa l’operaio e la madre lavora in hotel come cameriera: “Non mi hanno mai fatto sentire inferiore rispetto agli altri. Razzismo? Da ragazzino è successo. Ci resti male, ma ci passi sopra. Anche se forse non è giusto e dovrei arrabbiarmi”.

Il suo futuro può essere azzurro: “Un passo alla volta, ma un giorno spero di giocare in Nazionale italiana”.

Il sogno nell’immediato, però, è un altro: “Vorrei ripagare i miei genitori, comprare loro una casa nuova”.

Foto: sito Milan