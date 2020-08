Alonso: “Matuidi? Ci aiuterà a migliorare. Lo seguivamo da tempo”

Diego Alonso, capo allenatore dell’Inter Miami di Beckham, ha parlato di Blaise Matuidi, nuovo calciatore arrivato ieri in Florida per unirsi ai rosanero. Queste le parole del tecnico al sito ufficiale: “Sono molto felice che si sia unito a noi. È senza dubbio un giocatore di altissimo livello. Lo stavamo monitorando per un po ‘e fortunatamente siamo riusciti a chiudere l’affare. Ci fornirà sicuramente tutta la sua qualità in campo. È un giocatore molto dinamico. È qualcosa che stavamo cercando. Un giocatore che può aiutare la squadra ad essere più dinamica, che contribuisce alla qualità a centrocampo e che può aiutarci a fare un salto in avanti. Portare un giocatore vincitore della Coppa del Mondo che giocava per la Juventus e ha ancora tanto buon calcio da dare mostra l’ambizione del Club, l’ambizione di ognuno di noi che fa parte di questa organizzazione”, ha aggiunto il tattico uruguaiano. “Vogliamo giocatori vincenti, giocatori con un grande presente e questo può aiutarci a costruire un grande futuro in modo da poter competere contro le migliori squadre in MLS”.

Foto: profilo twitter Inter Miami