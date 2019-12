Alonso-Inter: i rumors inglesi di ieri e la reale situazione

Marcos Alonso e l’Inter: i rumors inglesi di ieri hanno motivo di esistere sul gradimento che Conte ha nei riguardi dell’esterno che volle e strappò alla Fiorentina nel corso della sua avventura al Chelsea. Esattamente come Emerson Palmieri piace molto, da sempre, alla Juve. La differenza consiste nel fatto che Emerson è un intoccabile, Marco Alonso già dalla seconda parte della scorsa stagione è finita abbastanza ai margini. Rumors giusti, dunque, per quanto riguarda il gradimento. Un po’ meno sulla formula perché l’Inter, che ha valutato il profilo con attenzione, sa già che non sarebbe possibile un’operazione in prestito con diritto di riscatto. E cercherà di capire i margini di manovra nelle prossime settimane, anche perché il mercato in entrata del Chelsea sbloccato può aiutare a intavolare il discorso Marcos Alonso.

Foto: Daily Star