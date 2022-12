Alonso (ct Uruguay): “L’accordo per Araujo è diverso da quanto dice il presidente del Barcellona. Se starà bene, giocherà”

Diego Alonso, allenatore dell’Uruguay, ha voluto chiarire la situazione di Araujo e del famoso accordo tra Uruguay e Barcellona di cui avevamo già parlato in passato, viste le varie polemiche alzatesi negli ultimi giorni inerenti alla possibilità di vedere scendere in campo Araujo nella gara fondamentale per arrivare agli ottavi contro il Ghana: “L’accordo che abbiamo avuto è diverso da quanto detto dal presidente del Barça, quando il giocatore sarà in forma giocherà. Se Araujo giocherà dipenderà in primis da me e dall’accordo che abbiamo fatto con il Barça. Il giocatore è ancora in fase di recupero e quando sarà in forma parteciperà alle partite. In caso di disaccordo, deciderà una terza parte. Questo è l’accordo”.

Foto: Twitter Araujo