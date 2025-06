Alonso: “Con la nostra qualità possiamo dominare il centrocampo, è questione di convinzione”

22/06/2025 | 09:57:29

Xabi Alonso non si nasconde dietro a scuse e approccia la sfida contro il Pachuca con determinazione e realismo. Il tecnico del Real Madrid ha parlato chiaramente della necessità di migliorare la prestazione dopo il pareggio con l’Al Hilal, mettendo l’accento su un reparto fondamentale: “Con quello che abbiamo a disposizione possiamo avere un centrocampo dominante. È una questione di convinzione e organizzazione”. Senza alzare il sipario su eventuali nuovi innesti, Alonso ha sottolineato il valore di chi già c’è in rosa: “Non parlo di mercato, ma di lavorare al meglio con i giocatori che ho. Arda Güler, per esempio, è un elemento importante, capace di dettare i tempi e di organizzare il gioco”. Al tecnico non è sfuggito neppure il contributo di Trent Alexander-Arnold, arrivato da poco al Real Madrid e già sotto i riflettori: “È incredibile averlo con noi, è diverso dagli altri. Nonostante un debutto un po’ altalenante, è andato da meno a più e ha sollevato il nostro livello. Ha una grande personalità ed è importante per noi”. Infine, Alonso ha rassicurato circa le condizioni della squadra: “Antonio Rüdiger sarà a disposizione, mentre Mbappé resta ancora in fase di recupero e non sarà disponibile per questa partita”.

Foto: Instagram Xabi Alonso