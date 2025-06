Alonso: “Abbiamo mostrato grande maturità. Mbappé? Serve ancora cautela”

27/06/2025 | 08:40:19

Xabi Alonso si gode la qualificazione agli ottavi con un Real Madrid solido, maturo e capace di gestire i tempi della partita. Dopo il netto 3‑0 rifilato al Salisburgo, l’allenatore spagnolo ha sottolineato la lucidità mostrata dalla sua squadra sin dai primi minuti, spiegando come l’approccio paziente sia stato determinante: «Il primo tempo è stato serio. Abbiamo giocato con pazienza, sapendo che non avremmo vinto in dieci minuti e che avremmo dovuto avere la maturità per trovare la nostra occasione». L’analisi si estende poi alla ripresa, dove il Real ha consolidato il vantaggio mantenendo il controllo del ritmo e limitando i rischi: «Siamo partiti bene anche nel secondo tempo, sono felice dei ragazzi». Alonso ha posto l’accento sulla scelta della difesa a cinque, mossa tattica che ha permesso ai blancos di schermare le transizioni avversarie e di costruire con ordine, lasciando spazio alle accelerazioni dei singoli nei momenti chiave. «È un processo. Abbiamo bisogno di tempo per costruire l’identità che vogliamo. Ma oggi abbiamo controllato la partita, dando un segnale chiaro: sappiamo gestire la competizione». Sul fronte infortuni, inevitabile una commento su Mbappé, ancora out ma in fase di recupero: «Vediamo come progredirà giorno per giorno. Ha iniziato a correre, ha risposto bene, ma non è ancora pronto per competere. Abbiamo quattro giorni: voglio essere ottimista, ma anche prudente».

Foto: Instagram Xabi Alonso