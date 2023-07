Almqvist si presenta al Lecce: “La mia prima caratteristica è la velocità. Sono anche molto tecnico negli uno contro uno”

Il Lecce presenta il suo primo acquisto, Pontus Almqvist, esterno offensivo svedese reduce dal campionato polacco di A, per lui cinque reti e diversi assist, 24 anni compiuti appena due giorni fa, una scommessa targata Corvino. Queste le sue dichiarazioni nell’apposita conferenza stampa: “Per me Lecce è una grandissima opportunità: voglio lavorare duro per arrivare a grandi risultati. Io e Bjorkengren abbiamo lo stesso agente, abbiamo parlato un po’ e mi ha detto che questa è una città bellissima. Lo vedrò oggi pomeriggio. La mia prima caratteristica è la velocità: sono stato il più veloce per quanto riguarda gli sprint negli altri campionati, spero di ripetermi anche in Italia. Sono anche un giocatore molto tecnico negli uno contro uno. Non ho un idolo vero e proprio, anche se seguo molti calciatori. Mi piace Mbappè per stile di gioco”.

Foto: Instagram Pontus Almqvist