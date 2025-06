Almeyda nuovo allenatore del Siviglia, ci siamo

13/06/2025 | 09:48:23

Matias Almeyda sarà il nuovo allenatore del Siviglia, come riporta As. L’ex tecnico dell’AEK Atene che vanta anche un passato con la maglia dell’Inter ripartirà dalla panchina del Siviglia, che dopo una stagione in chiaroscuro ha voglia di ripartire subito. L’ex Lazio e Parma ha anche vestito la maglia del Siviglia nella stagione 1996-1997 e adesso si appresta a ripartire dalla panchina spagnola.

FOTO: X Siviglia