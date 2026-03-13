Almeyda: “C’è una guerra fuori e il calcio deve andare avanti perché è un business”
13/03/2026 | 20:39:38
Il tecnico del Siviglia Matias Almeyda ha parlato in conferenza stampa spostando l’attenzione dalla partita, ma entrando nel dettaglio della guerra: “Questa è la parte triste del calcio, il business deve andare avanti e tutto il resto lo segue. Anche io penso alla formazione e a come preparare la gara, mentre fuori succedono cose terribili. Si spendono milioni per i missili e poi diciamo che in alcune parti del mondo c’è la fame. Perché non usare quei soldi per il cibo o per l’istruzione”.
Foto: sito Siviglia