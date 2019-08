Allo Stadium, ma non in panchina: la notte di Sarri era già stata programmata così

Maurizio Sarri e il suo Juve-Napoli: alla fine è stato rispettato il programma raccontato nei giorni scorsi. Esclusa una presenza in panchina, gli accordi erano per una presenza allo Stadium, alla larga dal divano di casa, in modo da stare sempre più a stretto contatto con la sua squadra. La polmonite è alle spalle, gli effetti collaterali vengono gestiti con precauzione. Una sfida troppo importante per non essere presenti. Intanto, è in arrivo la sosta e ci sarà tutto il tempo per recuperare e tornare a pieno regime.

Foto: Juventus Twitter