Allo Stadium è subito big match: Juve-Napoli, le ultime sulle probabili formazioni

Juve contro Napoli. Il primo big match della stagione andrà in onda stasera all’Allianz Stadium: bianconeri e azzurri saranno subito una di fronte agli altri, già alla seconda giornata della Serie A 2019-2020, dopo aver infiammato la lotta scudetto nelle passate stagioni. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Maurizio Sarri (che non sarà in panchina per i noti problemi di salute) dovrà fare a meno di capitan Chiellini, che ha subito la lesione del legamento crociato anteriore. La linea a quattro davanti a Szczesny sarà dunque composta da De Sciglio, Bonucci, De Ligt (favorito su Demiral) e Alex Sandro. A centrocampo ci sarà Pjanic in cabina di regia con Matuidi e Khedira ai suoi lati. In attacco, tridente confermato con Douglas Costa, Higuain e Ronaldo, mentre Dybala dovrebbe partire ancora dalla panchina. Pochissimi cambi per Carlo Ancelotti rispetto alla gara del Franchi. Tra i pali Meret, in difesa Maksimovic è favorito su Di Lorenzo per il ruolo di terzino destro con Mario Rui sull’altro lato, mentre Manolas-Koulibaly sarà la coppia centrale. In mediana Allan e Zielinski, poi Callejon e Insigne sugli esterno con Fabian Ruiz alle spalle di Mertens, unica punta.

JUVE-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Martusciello.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Maksimovic (Di Lorenzo), Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. All. Ancelotti.