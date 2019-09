All’Inter basta Sensi: Udinese ko, Conte cala il tris. De Paul espulso al 35′

L’Inter vince ancora e stavolta piega di misura l’Udinese. Inizio arrembante, ma Politano colpisce il palo con un diagonale mancino. Al 35′ follia di De Paul che rifila uno schiaffo a mano aperta a Candreva: il direttore di gara Mariani, con l’ausilio del VAR, decreta l’espulsione. A decidere il delicato incontro è poi il gol di Sensi siglato poco prima dell’intervallo, colpo di testa in torsione su prezioso assist dalla trequarti di Godin. Nella ripresa spazio anche per Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Finisce così, Antonio Conte cala il tris di successi e vola in testa a punteggio pieno, a quota 9, staccando la Juventus.

Sabato 14 settembre

Fiorentina-Juventus 0-0

Napoli-Sampdoria 2-0 (Mertens 2)

Inter-Udinese 1-0 (Sensi)

Domenica 15 settembre

Genoa-Atalanta ore 12.30

Parma-Cagliari ore 15.00

Brescia-Bologna ore 15.00

Spal-Lazio ore 15.00

Roma-Sassuolo ore 18.00

Verona-Milan ore 20.45

Lunedì 16 settembre

Torino-Lecce ore 20.45

CLASSIFICA: Inter 9; Juve 7; Napoli, Torino 6; Lazio, Genoa, Bologna e Verona 4; Sassuolo, Parma, Atalanta, Brescia, Milan e Udinese 3; Roma 2; Fiorentina 1; Spal, Cagliari, Lecce e Samp 0.

Foto: Inter Twitter