All’Inter basta Dumfries: 1-0. Gabbiadini acciuffa la Roma: 1-1. Hellas-Fiorentina 1-1: Castrovilli risponde a Lasagna

Si sono concluse le gare delle 18.30 della 19a e ultima giornate del girone di andata di Serie A.

L’Inter batte a fatica il Torino per 1-0. Inter meno brillante del solito ma vincente, grazie ad un gol di Dumfries al 30′. Gara molto equilibrata, che l’Inter ha saputo gestire, soffrendo nel finale un buon Torino ma ottenendo i 3 punti che al momento proietta i nerazzuri a +7 su Napoli e Milan (impegnate a breve). Buona la prova del Torino, apparso in grande crescita.

All’Olimpico, frena la Roma di Mouriho che impatta 1-1 contro la Sampdoria. Partita bloccata per i primi 45 minuti. Poi la Roma perde Abraham, uscito nei primi minuti della ripresa, per un problema alla caviglia. La sblocca per i giallorossi Shomurodov al 72′, la pareggia Gabbiadini all’80’. La Roma fallisce l’aggancio al quinto posto della Juve, restando a -2.

Anche la Fiorentina frena, confermando il mal di trasferta, non andando oltre l’1-1 al Bentegodi in casa del Verona. Vantaggio scaligero con Lasagna, al 17′. Il pareggio dei Viola con Castrovilli, all’81’.

In classifica, come detto, Inter in fuga in attesa di Napoli e Milan. Nerazzurri che chiudono il girone di andata a 46 punti. Fiorentina e Roma salgono a 32, a -2 dalla Juve, a -6 dal quarto posto dell’Atalanta.

