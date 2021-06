All’Inghilterra basta Sterling. Repubblica Ceca battuta 1-0. Inglesi primi, cechi qualificati

Inghilterra non bella ma solida che passa il turno come prima dopo la vittoria per 1-0 sulla Repubblica Ceca. A decidere ancora un gol di Raheem Sterling, a segno anche nella gara inaugurale con la Croazia. Due gol fatti per l’Inghilterra, due vittorie per 1-0 e uno 0-0 con la Scozia. Entrambe le reti portano la firma di Sterling.

Gara con un primo tempo dinamico, con l’Inghilterra vicina anche al raddoppio, ma nella ripresa i ritmi sono calati ma la Repubblica Ceca non è riuscita ad impensierire Pickford.

Inghilterra prima, con 7 punti. Repubblica Ceca che comunque festeggia visto che con 4 punti è certa di rientrare tra le quattro migliori terze, visto che in due gironi ci sono due squadre che hanno chiuso a 3 punti.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020