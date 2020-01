Alli e Son lanciano il Tottenham: 2-1 al Norwich. Eriksen in campo dal 62′

Ancora una panchina per Christian Eriksen. Il danese, nella sfida di stasera tra il Tottenham e il Norwich, è subentrato al 62′ al posto di Lamela, senza brillare. Il match è terminato 2-1 per gli Spurs grazie ai gol di Alli e Son. Intanto, l’Inter aspetta Eriksen: l’offerta agli Spurs è 15 milioni più 3 di bonus – come da noi anticipato – suscettibile di ulteriore rialzo. Ma quello che conta è che per l’approdo in nerazzurro del danese è solo questione di tempo.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham