All’Everton non basta Richarlison: Guardiola batte Ancelotti, decide una doppietta di Gabriel Jesus

Il Manchester City di Pep Guardiola si aggiudica la sfida contro l’Everton di Ancelotti valida per la 21esima giornata di Premier League. All’Etihad, i padroni di casa si portano sul 2-0 grazia alla doppietta di Gabriel Jesus, ai Toffees non basta la rete di Richarlison per il 2-1 finale e la quinta vittoria consecutiva del City contro l’Everton. Nelle altre partite, ampia vittoria del West Ham del nuovo tecnico David Moyes (4-0 contro il Bournemouth). Pareggio tra il Crystal Palace e il Norwich (1-1).

Foto: latribunamadridista