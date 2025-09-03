Allenatore Fenerbahce, c’è anche Spalletti in corsa

03/09/2025 | 17:05:40

Il Fenerbahce sta ancora cercando il sostituto di Mourinho dopo la fine del rapporto con lo Special One. La ricerca è partita da giorni, non c’è ancora una decisione definitiva ma secondo diverse fonti turche in queste ultime ore sta prendendo consistenza la candidatura di Luciano Spalletti reduce da un traumatico addio con la FIGC. In lizza, tra gli altri, anche Ange Postecoglou (ultima esperienza alla guida del Tottenham).

FOTO: Sito FIGC