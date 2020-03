Allenamento in famiglia a Madeira per Cristiano Ronaldo. La foto

Cristiano Ronaldo è a Madeira, in Portogallo, in compagnia della sua famiglia. La sorella di CR7, Katia Aveiro, ha pubblicato una foto su Instagram che immortala il fuoriclasse della Juventus e altri amici durante un allenamento a casa. In attesa di ricevere comunicazioni in merito alla ripresa del campionato, Ronaldo si gode il tempo con i amici e parenti.

Foto: Katia Aveiro Instagram