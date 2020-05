Allenamenti di gruppo senza permesso: LASK penalizzato di 6 punti, ora il Salisburgo è primo

La squadra austriaca del LASK Linz è stata sanzionata con ben 6 punti di penalizzazione per aver violato le norme in vigore durante la pandemia di coronavirus. La formazione, che al momento dello stop era in vetta alla Bundesliga austriaca con sei punti di vantaggio sul Salisburgo, ha infatti organizzato degli allenamenti collettivi quando non era permesso. E per questo è stata anche sanzionata con una multa di quasi 80mila franchi. I dirigenti del club hanno già annunciato che faranno ricorso.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari