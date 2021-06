 Allen: “Con l’Italia è una di quelle partite che sogni di giocare. Non vediamo l’ora”

Joe Allen, centrocampista del Galles, ha parlato in vista della sfida contro l’Italia, in programma domani alle 18.00 allo stadio Olimpico.

Queste le parole del gallese: “Con l’Italia è sempre una delle più grandi partite che si possano giocare. Si sfida una Nazionale che ha scritto pagine di storia del calcio. È una di quelle partite in cui sogni di giocare, per blasone e per importanza degli avversari. Per noi sarà una grande sfida, non vediamo l’ora di giocarla. Che poi ci sia addirittura il primo posto in palio questo è un qualcosa che ci rende ancora più orgogliosi. Pareggio? Nessun calcolo, andremo a fare la nostra partita e poi faremo i conti”.

Foto: Logo Euro 2020