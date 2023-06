Allegriout in tendenza anche tra i tifosi dell’Al-Hilal: “Non lo vogliamo”

Nelle ultime ore sono uscite alcune speculazioni che parlavano di un possibile futuro di Allegri in Arabia Saudita come prossimo tecnico dell’Al-Hilal. Successivamente alla notizia su Twitter un foltissimo gruppo di tifosi arabi si è esposta sui social a suon di tweet con l’hastag #AllegriOut, lo stesso usato dai tifosi juventini da qualche mese a questa parte. Ci sono critiche “di tutti i gusti”, da chi analizza il suo gioco estremamente difensivo a chi riporta delle frasi dette dal tecnico toscano in alcune conferenze. Il sunto della storia è che Massimiliano Allegri ora come ora non è ben visto nemmeno al di fuori dell’Europa.

عندك دعم تاريخي و آخر ما وصلت له اليغري والله شي ما يستوعبه العقل !!

هذا المدرب في يوم من الأيام قال :

“اذا كنت تبحث عن المتعة فأذهب الى السيرك 🙆🏻‍♂️!!” طريقة لعبه دفاعية بحتة هذا والله ما يناسب الهلال ولا حتى ١٪ 😕!!#جمهور_الهلال_يرفض_اليغري .. pic.twitter.com/uRVx3akrUB — وائل كاريُّو 🥈 (@Hfc_c19) June 10, 2023

مُجرد انك تفكير فيه تعتبر مصيبه وتكرار للغلط🤕 pic.twitter.com/HQh9cxphcO — هلالي ساخر (@nawafA119) June 10, 2023

Foto: allegri-twitter-juve