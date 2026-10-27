Allegri:“Ho rinunciato al ricorso, altrimenti ne prendo quattro di giornate”

27/10/2026 | 14:23:10

Massimiliano Allegri torna a parlare dopo le polemiche seguite al pareggio per 3-3 contro la Roma. L’allenatore del Napoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Monza, valida per la nona giornata di Serie A, con l’attenzione rivolta sia alla prossima partita sia alla squalifica di due giornate ricevuta dopo quanto accaduto nell’ultima gara.Il tecnico ha chiarito subito la propria posizione sulla decisione di non presentare ricorso contro il provvedimento disciplinare: “C’è poco da dire, è una cosa che è successa. Ho deciso di rinunciare al ricorso, magari invece di due giornate me ne piglio quattro”.Allegri ha poi ribadito il dispiacere per il risultato maturato contro i giallorossi, sottolineando come la squadra avrebbe meritato di portare a casa qualcosa in più. “Il dispiacere più grosso è che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita, il resto sono chiacchiere”, ha spiegato l’allenatore azzurro.La squalifica lo costringerà a seguire dalla tribuna sia la sfida contro il Monza sia il successivo impegno contro la Juventus. Una situazione che non nasconde il rammarico del tecnico: “Dispiace non essere in panchina domani e a Torino contro la Juve, perché io in panchina mi diverto”. Allegri ha comunque mostrato fiducia nel proprio staff: “Lo staff farà meglio di me perché è molto bravo e non avrà bisogno di consigli dalla tribuna”.Nel corso della conferenza stampa, spazio anche alle parole di Gian Piero Gasperini dopo il confronto tra Napoli e Roma. Allegri ha preferito non alimentare ulteriormente la polemica, invitando a chiudere la vicenda e a concentrarsi sugli obiettivi sportivi: “Non ho sentito quello che ha detto lui e le frasi riportate possono essere sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa visto che non possiamo cambiare né la squalifica e né il risultato. Pensiamo a risalire in classifica”.

Il Napoli è dunque chiamato a voltare pagina rapidamente. La trasferta contro il Monza rappresenta un’occasione per ripartire dopo il pareggio contro la Roma e cercare punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica. Allegri non potrà guidare direttamente la squadra dalla panchina, ma si affiderà al lavoro del suo staff in una fase della stagione in cui il calendario impone risposte immediate.

foto: X Napoli