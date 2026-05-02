Allegri: “Zanardi un esempio di vita, di valori umani e sportivi. Modric? Starà fuori tutta la stagione”

02/05/2026 | 13:59:11

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Zanardi? Un esempio di vita, di valori umani e sportivi, è doveroso fare le condoglianze alla famiglia e ricordarlo per tutto quello che ha trasmesso. Quanto pesa l’assenza di Modric? Siamo molto dispiaciuti per il suo infortunio, dovrebbero tenerlo fuori tutta la stagione, anche se è voglioso di tornare. Quello che fa è di insegnamento per tutti. Lo rimpiazzerà Jashari o Ricci, uno dei due giocherà e sono cresciuti molto. Jashari purtroppo ha avuto un infortunio che l’ha tenuto fuori a lungo, è curioso e ha voglia di imparare”.

Foto: X Milan