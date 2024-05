Allegri: “Yildiz e Chiesa non sono al meglio”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così nella conferenza stampa riguardo il match di domani allo Stadium contro la Salernitana: “Domani sarà importante provare a chiudere il primo obiettivo stagionale, poi ci concentreremo sulla Coppa Italia. La partita più importante è sempre quella più vicina. Le partite vanno vinte sul campo, non possiamo permetterci di non essere totalmente concentrati sulla partita contro la Salernitana. Non mancheremo di rispetto alla formazione campana che rimane una squadra viva, nonostante la retrocessione. Hanno in rosa giocatori che vorranno mettersi in evidenza in queste ultime partite. Noi dobbiamo stare attenti, giocare una gara concreta. La Juventus deve tornare a giocare la Champions League e a inizio stagione non era scontato. Quando finirà questa annata tireremo le somme, mancano poche partite e servirà la nostra migliore versione. «Andranno in campo i giocatori nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Yildiz si sta riprendendo dalla gastroenterite, ha perso diversi chili. Domani mattina valuterò le sue condizioni e anche quelle di Chiesa, anche lui non al meglio a causa di un virus. Entrambi non sono al meglio, ma la speranza è di averli entrambi a disposizione per domani. Tutti gli altri attaccanti, però, stanno bene. Abbiamo fuori anche Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, ma due di loro potrebbero rientrare contro l’Atalanta. Djalo potrebbe anche giocare domani, anche perchè Alex Sandro e Danilo non sono a disposizione. Tiago sta meglio, si sta allenando bene”.

