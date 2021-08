Allegri prova Ramsey nel ruolo di regista per rilanciarlo. Lo ha fatto anche Conte con Eriksen

Ramsey potrebbe rimanere alla Juventus e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ma non come trequartista o da mezz’ala a centrocampo. Il nuovo ruolo del gallese potrebbe essere il…regista.

Lo ha fatto capire Max Allegri nel corso dell’intervista ieri sera dopo il Trofeo Berlusconi a Mediaset. Parlando di mercato, il tecnico livornese ha parlato di Ramsey, dicendo: “Se Ramsey si convince a giocare davanti alla difesa può diventare importante perché lui è già molto bravo nella fase di interdizione, ha le geometrie e gli ho detto che lì si corre meno rispetto a quando gioca più avanti”.

Insomma Max ha in mente quello che ha fatto Conte con Eriksen, quando il danese non riusciva ad inserirsi in Serie A, come trequartista. Conte è riuscito a farcela, facendo diventare Eriksen uno dei protagonisti dello scudetto nerazzurro. Ce la farà anche Allegri con Ramsey?

Foto: Twitter personale