Allegri: “Vogliamo raggiungere la Lazio. Rabiot riposerà, Di Maria sta bene, dubbi su Vlahovic”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Lecce. “La politica dei piccoli passi ha permesso alla Juve di arrivare a quota 60. Abbiamo creato molto a Bologna, domani sarà una partita diversa e il Lecce ha un obiettivo importante come la permanenza in Serie A. Le mie 100 presenze nella seconda vita juventina? Il bilancio lo faremo a fine anno, abbiamo due obiettivi importanti davanti. Ci sono state cose positive e negative, stiamo lavorando per tornare a essere competitivi e per lottare a vincere fino alla fine. Vlahovic? I suoi obiettivi personali sono importanti, ma devono essere messi a disposizione della squadra. Lui sta bene, è entrato a Bologna, domani deciderò se farlo partire dall’inizio o meno. La gestione delle forze? Il calcio è bello perché varia da un partita all’altra, la squadra è in una buona condizioni, il fattore mentale fa la differenza. È un mini campionato, l’obiettivo è quello di raggiungere La Lazio. Far riposare Rabiot? A Bologna ha giocato una partita importante, domani è possibile che riposi. Di Maria sta bene, gli è passato il dolore alla caviglia, domani potrebbe essere della partita. Da lui ci aspettiamo tempo, è straordinario e può fare la differenza. Fagioli? Deve migliorare su tante cose come tutti i giovani, ha avuto un momento di flessione ma è tornato forte. Fino alla scorsa settimana eravamo dentro a tutti e tre le competizioni, per la Juve andare bene significa vincere, ma è impossibile vincere sempre. Le scelte in difesa? Bremer sta bene, aveva bisogno di recuperare, anche per lui è il primo anno in cui gioca una partita ogni tre giorni. Credo che risposerà Alex Sandro. I rinnovi di Di Maria e Rabiot? Non lo so, ci penseremo a bocce ferme, non sappiamo se giocheremo la Champions e questo è importante per la programmazione. Ora bisogna essere solo concentrati solo sugli ultimi 32 giorni della stagione”.

Foto: allegri_twitter_juve