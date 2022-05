Allegri: “Vlahovic sta bene ed è sereno. Spero che faccia due gol. E’ capitato anche a Ronaldo di non segnare”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha parlato anche del momento di Dusan Vlahovic, che non segna da diverse partite.

Queste le sue parole: “Vlahovic? Io spero ne faccia due, non uno. Sta facendo bene, lui è sereno. A volte chiede troppo a se stesso, ma è una questione caratteriale: ha dimostrato di essere un giocatore da Juventus, poi è qui da tre mesi e l’anno prossimo potrà soltanto migliorare. I numeri sono buoni a livello di gol, poi è difficile in Italia fare un gol a partita: lui è tre gare che non fa gol, ma è capitato anche ad altri giocatori. Cristiano quando è arrivato è stato cinque-sei gare senza gol. Io sono contento, poi se aveva la faccia arrabbiata ci sta. Ma vuol dire che ci tiene molto, che vuole migliorare e lo dimostra tutti i giorni”.

Foto: Twitter Juve