Allegri: “Vlahovic potrebbe riposare. Ormai gli 84 punti sono fuori portata”

Alla vigilia della partita contro lo Spezia, Allegri è intervenuto in conferenza per presentare l’impegno della sua Juventus soffermandosi sul momento della squadra: “A Firenze la squadra ha giocato con sicurezza, avendo subite situazioni su contropiedi. Potevamo far meglio in fase offensiva, ma la squadra ha interpretato la partita al meglio. A Empoli potevamo fare meglio. Bisogna sempre ottenere risultato, la squadra lo sta facendo, anche da un po’ di partite. Alternando cose buone a cose meno buone, ma fa parte della stagione. Il tempo di recuperare non c’è. Ora abbiamo giocatori che non possono dare il cambio a chi ha giocato tanto. Ragazzi dell’Under 23 per fortuna sono bravi, se ci sarà occasione e necessità sono pronti per giocare“.

Sul possibile riposo di Vlahovic: “Non è pronto Bernardeschi per partire dall’inizio. Ho pensato e sto pensando di far partire dalla panchina Vlahovic, deciderò domani“.

Ancora sullo scudetto: “Noi siamo quinti, se l’Atalanta batte il Torino noi siamo dietro. Abbiamo tre squadre davanti e servono 84 punti minimo per vincere lo scudetto e noi non ci possiamo arrivare purtroppo. Visto che siamo quinti dobbiamo pensare al quarto posto. Poi è normale che quando sei alla Juventus punti sempre al massimo. Sia in Champions, che in Coppa Italia, ma in campionato purtroppo siamo lì e non possiamo farci niente”.

Su Danilo: “Ha già giocato da centrale, è un giocatore intelligente, carismatico e ha voglia di vincere. In futuro può giocare anche da centrale, la cosa bella come gli altri anziani è che si mette sempre a disposizione“.

Su Dybala: “Tecnicamente come si fa a discutere un giocatore come Paulo. Poi ci sono gli aspetti contrattuali che non dipendono da me, Paulo è otto anni che è alla Juventus e credo sia indiscutibile. Stiamo valutando tutte le cose fatte con i preparatori atletici e con i dottori per capire come gestire al meglio la sua situazione fisica”.

