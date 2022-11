Allegri: “Vlahovic non se la sente. Non ci sarà. Chiesa convocato. Veniamo da 5 vittorie, vogliamo chiudere con la sesta”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Mi aspetto una gara difficile e complicata, contro una Lazio molto forte che sta facendo grandi cose. Poi magari dopo dieci minuti si sblocca e diventa una gara diversa”.

Un punto sul centrocampo? Locatelli sta bene e l’assetto sarà confermato? “Domattina dovrò vedere se sarà disponibile, così come Cuadrado. Poi una volta saputo questo, farò delle scelte”.

Di Maria ha i mondiali alle porte, come gestirà il suo minutaggio?

“Non è questione di mondiali. L’altra volta ha giocato mezz’ora e ha fatto bene. Devo decidere se farlo giocare un tempo o farlo partire dall’inizio, è chiaro che quando entra alza il livello della squadra. Domani è l’ultima partita, sarà difficile perché è come la prima di campionato visto che poi ci sarà una sosta lunga. È una gara pericolosa già per la qualità della Lazio”.

È la gara più difficile nel recente filotto della Juve? “È l’ultima, veniamo da un filotto positivo e dobbiamo dare seguito, sapendo che la Lazio in trasferta ha preso solo un gol. È una squadra difficile da battere, Sarri sa organizzare bene le squadre a livello difensivo e poi ha giocatori tecnicamente molto validi, sia nel palleggio che in campo aperto”.

Sarri ha criticato lo stop per i Mondiali. “Io faccio l’allenatore. Quando mi dicono di giocare giochiamo e quando mi dicono di fermarci ci fermiamo. Non decidiamo noi, dobbiamo cercare di far rendere al meglio la squadra”.

Chiesa e Vlahovic convocati? “Vlahovic no, non se la sente, non sta bene. Resta fuori. Chiesa domani è a disposizione. Kean? Domattina deciderò la formazione”.

Barzagli ha rivisto DNA Juve in fase difensiva. “Per portare a casa risultati e difendere bene, come stiamo facendo, bisogna metterci più piglio e attenzione, fare fatica. Però è una fase da fare bene. Poi bisogna migliorare in possesso, ma la cosa migliore è lo spirito di squadra che stiamo ritrovando. Siamo a una partita dalla fine del primo pezzo di stagione, dobbiamo fare bene contro una squadra complicata”.

Il Napoli sta viaggiando forte. Scudetto impossibile o improbabile? “Ha vinto anche oggi, potenzialmente può girare a 53 perché mancano quattro partite. Però nel calcio quello che si dice oggi non vale domani. Noi pensiamo a domani e a farci trovare nelle migliori condizioni possibili al 4 gennaio”.

