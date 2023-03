Allegri: “Vlahovic ha fatto bene, il gol arriverà. Bremer? Nulla di grave. Rabiot è un giocatore bello da veder giocare”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Sampdoria.

Queste le sue parole: “Il rigore di Vlahovic? Io credo che le situazioni sono due: o fai lo scavino, o centrale. Lo scavino nel senso un tiro di piatto. Altrimenti scegli un angolo. Ma Dusan ha fatto un’ottima partita. Deve rimanere sereno. Stasera ha giocato meglio tecnicamente. Deve rimanere calmo, lui ogni tanto va fuori giri come gestione delle energie. Non scordiamoci che è un anno che è alla Juventus, ha fatto bene, sta facendo bene. Ha tutte le qualità per migliorare. Quando riesce a regolare questa gestione della partita, sarà meno frettoloso quando arriva il pallone e più cattivo nell’attaccare la porta troverà gol”.

Cosa la preoccupa e cosa si porta via in vista del Friburgo? “Credo che bisogna migliorare la gestione della partita. Sul 2-0 non possiamo giocare in campo aperto. Non bisogna subire ma andare in contropiede e chiudere gli spazi. Quelli più vecchi in difesa dovevano prendere per le orecchie i più giovani e rimetterli nelle posizioni. Sono situazioni che quando hai giocatori con poche partite nella Juventus”.

Paredes? “Ho fatto una scelta tecnica. Perchè rispetto a Locatelli e Barrenchea è più metronomo. Oggi mi serviva un giocatore come Barrenechea”.

La crescita di Fagioli: “Sta crescendo come motore. Per spostarlo è difficile, è ben piantato in terra rispetto a Miretti. Ma anche lui ha fatto una partita importante. Ha dato un pallone a Vlahovic, Fagioli è cresciuto nel secondo tempo. Nel primo sul 2-0 dovevamo essere più raccolti”.

Su Rabiot: “E’ un giocatore bello da veder giocare, ha un motore diverso dagli altri. Oggi la mia previsione era di fargli fare 60 minuti e 30 a Pogba. Oggi era importante vincere perché sul campo dobbiamo fare punti. E ne abbiamo fatti momentaneamente 53 e per noi è molto importante. Poi vedremo giovedì cosa riusciremo a fare”.

Come sta Bremer? “Sta bene. Soffre un po’ di fastidio sul tendine rotuleo della cambia sinistra. Aveva un po’ di fastidio e alla fine è uscito. Bonucci è uscito perchè ha preso un colpo sulla tibia esterna ed è da valutare domani”.

