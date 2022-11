Allegri: “Vlahovic ha dolore. Di Maria ha 20′ nelle gambe, Chiesa di più”. E su Bonucci…

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del derby d’Italia contro l’Inter, spiegando le scelte tecniche partendo dalla panchina di Bonucci: “E’ una scelta in base alla partita. Leo ha fatto una bella partita col PSG, oggi rientrava Bremer e l’ho preferito. Fa parte delle rotazioni, soprattutto dietro dove ho tutti ottimi difensori. Ha giocato anche Gatti, oggi fuori lui e fuori anche Leo”. Poi ha proseguito parlando di Miretti e Fagioli: “Spero che sia il primo di una lunga serie. Hanno tutte le qualità, tecnica ed entusiasmo. Ovviamente manca esperienza”. Infine, ha parlato di Vlahovic, Di Maria e Chiesa: “Vlahovic purtroppo non sta bene da una settimana, ha provato ma ha fitte, dolori e ho preferito non portarlo neanche in panchina. Chiesa ha più minuti di Di Maria, che ha una ventina di minuti nelle gambe”.

Foto: Allegri Instagram