Allegri: “Vlahovic è più sereno, Yildiz è diverso da Chiesa. Purtroppo devo lasciar fuori Milik”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato prima della sfida contro il Lecce: “Sarà una gara complicata. Loro sono una squadra che viene da quattro risulti utili in casa. Vincere non sarò semplice. Abbiamo preso 4 gol nelle ultime 4 in trasferta, speriamo di non prenderne stasera“.

Poi ha proseguito della coppia d’attacco di questa sera con Yildiz al fianco di Vlahovic: “Dusan è più sereno e in campo si vede. Yildiz è un giocatore diverso da Chiesa. Putroppo mi tocca anche lasciare fuori Milik che sta molto bene“.

Foto: Instagram Juventus