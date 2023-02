Allegri: “Vlahovic è più brillante, si muove meglio. La classifica? Guardo la realtà, siamo a 26, dobbiamo arrivare presto a 40”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Abbiamo bisogno di tutti. Da qui in avanti avremo partite ogni tre giorni e per questo i cambi diventano determinanti”.

La condizione di Vlahovic “Fisicamente è più leggero, si muove meglio. É più brillante e questa sera ha giocato meglio tecnicamente. Di Maria invece per quarantacinque minuti ha deliziato. Ma anche quelli che sono entrati nella ripresa sono entrati bene”.

La classifica “Io guardo la realtà delle cose. Siamo a quota 26 punti: dobbiamo arrivare a 40 e poi vedremo, intanto abbiamo scalato posizioni. Ora l’obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica”.

Il tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria “Con me giocano tutti ma dipende dai momenti. Serve la disponibilità da parte di tutti. Di Maria, per dire, questa sera in fase difensiva ha fatto un ottimo lavoro. Poi è entrato Chiesa e anche lui ha fatto bene”.

Foto: twitter Juve