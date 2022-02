Allegri: “Vlahovic all’inizio ha sbagliato qualche stop, deve essere più bravo a smarcarsi anche sul destro. La lotta scudetto non ci riguarda”

Sempre Max Allegri a DAZN dopo la vittoria con l’Hellas: “La quota Scudetto spetta a Inter, Milan e Napoli noi siamo fuori per ora. Bisogna fare un passo alla volta, domenica abbiamo lo scontro diretto con l’Atalanta e davanti stanno viaggiando. Lo Scudetto riguarda quelle tre davanti, noi siamo ancora indietro. Ci mancano quei punti per giocarci il titolo. Vlahovic non ha iniziato benissimo, ha sbagliato qualche stop. E’ un giocatore che si esalta nella lotta, deve essere più bravo a smarcarsi anche sul destro e ne abbiamo parlato tanto in settimana. Matuidi era più aggressivo di Zakaria, arrivava con quelle gambe lunghe mentre Zakaria è un ragazzo intelligente e si è buttato molto bene dentro. E’ entrato McKennie ed ha fatto bene”.