Allegri: “Vlahovic alle volte vuole strafare. Ho scritto in una bustina chi vincerà lo scudetto”

Intervenuto come di consueto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a seguito della vittoria contro il Venezia: “Vlahovic è presente, ha fatto anche buone cose, deve rimanere più sereno, con la palla a volte vuole strafare. Per noi è un punto di riferimento, anche oggi nel primo tempo lo abbiamo cercato con palla addosso. Chiaramente giocare in una squadra come la Juve non è come giocare nella Fiorentina, con tutto il rispetto per la squadra viola.

Chi vince lo scudetto? Meglio che non dico nulla perché il Milan è la mia ex squadra, l’Inter è lì. È una bella lotta. Io però un’idea ce l’ho, l’ho scritto in una bustina e l’ho messo nella spogliatoio“.

Foto: Twitter Juventus