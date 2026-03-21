Allegri: “Vittoria importante che ci avvicina al nostro obiettivo. Felice per Pavlovic”

21/03/2026 | 20:49:30

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino.

Le sue parole: “Abbiamo trovato un buon Torino e forzato troppo la giocata, non era facile dopo il pareggio del primo tempo. Il giocatore di equilibrio nostro è Saelemaekers, ogni tanto arriva cotto in fondo alla partita, oggi ho messo Pulisic largo perché avevamo bisogno di più aria dentro al campo visto che loro avevano un blocco molto forte e compatto. Siamo in fondo alla stagione, quando si arriva a questo punto bisogna pensare a vincere e sistemare la classifica. Oggi non era una partita facile da vincere, perché il Torino ha fatto una bella partita”.

Che partita sarà col Napoli? “Noi guardiamo dietro, è una vittoria in meno al nostro obiettivo prioritario. Sarà sicuramente una bella partita di calcio”.

Come valuta la prestazione di Fullkrug? “Nel primo tempo ha avuto un po’ di difficoltà, ma quando giochi poco non è facile. Nel secondo ha fatto meglio, ma se non hai continuità nel giocare diventa difficile soprattutto per i giocatori più fisici”.

Pavlovic? “Lui è così, anche stasera ha fatto una bella partita, è cresciuto molto: ha carattere e anima. Poteva far gol anche al primo calcio d’angolo, ma sono contento di lui”.

Agli attaccanti ha chiesto di tornare a segnare? “Non chiedo niente a nessuno perché c’è la sosta e avevo chiesto di non rovinarla, gli attaccanti torneranno a segnare”.

Foto: sito Milan