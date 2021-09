Allegri: “Vittoria che serve per l’autostima. Importante non aver preso gol. Primo bilancio a novembre”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato il ritorno alla vittoria dei bianconeri dopo il pessimo inizio di campionato.

Queste le parole del tecnico: “Quando giochi una partita di Champions c’è sempre preoccupazione. Anzi, attesa. Un debutto in trasferta, dopo i risultati non arrivati in casa: è ovvio ci fosse un po’ di pressione in più. I ragazzi hanno fatto una buona partita sul piano tecnico, anche se nel primo tempo potevamo sfruttare meglio alcune situazioni. C’è da migliorare. Poi è chiaro che i risultati condizionano il giudizio, ma bisogna essere bravi a mantenere l’equilibrio, sia nelle sconfitte che nelle vittorie”.

Non aver subito gol: “E’ un buon segnale. Ho chiesto ai ragazzi di finire la partita senza subire gol perché anche quello ti aiuta e ti toglie ansia. Szczesny ha fatto una buona partita, la sua partita, pari al valore che ha. Come tutti gli altri. Era importante vincere, ora pensiamo alla prossima partita”.

Sul Milan: “Dobbiamo darci un obiettivo noi, quello della seconda sosta, quella di novembre. E vedere dove saremo a quel punto lì. Il Milan è una squadra molto forte e vive un momento d’entusiasmo, deve essere uno stimolo per noi”.

Vittoria che crea autostima: “L’aspetto mentale è il 90% di tutti i lavori, nel calcio ancora di più. Quando lasci dei punti in campionato, come abbiamo fatto noi, giocando a tratti male ma con errori di singoli in partite che avevamo in mano, come a Napoli e Udine, ti fa vedere le cose in maniera più negativa. Io ricordo l’anno della rincorsa verso lo scudetto a Sassuolo prendemmo gol sull’unico tiro in porta su punizione da Sansone e sbagliammo tipo otto gol, una roba pazzesca. Poi vincemmo partite che non meritavamo di vincere. Bisogna sempre distinguere il risultato dalla prestazione”.

Foto: Twitter Juventus